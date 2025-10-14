Marchisio sull’Italia | I giovani ci sono e vanno educati | penso alle attività di base ancor prima che ai settori giovanili

Inter News 24 Marchisio si esprime sulla nuova Nazionale azzurra guidata da Gattuso! Ecco le parole dell’ex centrocampista della Juventus sull’undici dell’Italia. L’ex centrocampista Claudio Marchisio ha commentato attraverso La Stampa la situazione della Nazionale italiana, sottolineando il bisogno di un percorso più strutturato per i giovani talenti. Nonostante la crescita mostrata dalla squadra azzurra e l’ottima prova di Pio Esposito, la Norvegia resta un avversario difficile da superare, avendo finora surclassato l’Italia sia nello scontro diretto che nella differenza reti complessiva. Marchisio ha evidenziato come i talenti italiani necessitino di una formazione mirata fin dai primi livelli: «I talenti ci sono, però vanno educati e aiutati: penso alle attività di base ancor prima che ai settori giovanili». 🔗 Leggi su Internews24.com

