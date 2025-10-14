Una Marcella Bella, visibilmente irritata dai commenti dei giurati di Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Fabio Canino, e a cui ha replicato nel backstage con un tono ironico e una stoccata rivolta alla collega concorrente Barbara d’Urso. Il fuoco della prima polemica. “Mi auguro che i giurati si concentrino un po’ anche sulla signora d’Urso — ha dichiarato Marcella Bella — che è sempre così ferma. È napoletana, smuovetela un po’! Sempre tutta composta, zitta, immobile. certe volte mi viene voglia di pungerla per capire se è viva.” Frasi pronunciate nel backstage e trasmesse in esclusiva durante la trasmissione Bar Centrale, che hanno subito alimentato la discussione online. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Marcella Bella accende la miccia a “Ballando con le Stelle”: scintille con la giuria e frecciate a Barbara d’Urso