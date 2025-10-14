Mara Mosole chi è la nuova compagna di Francesco Moser | Ci conosciamo da sempre mi sono innamorata dopo che si è separato

L’amore tra Francesco Moser e Mara Mosole è esploso durante la pandemia. Diciassette anni di differenza e una passione comune, il ciclismo. Intervenuti a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, i due hanno raccontato la nascita della loro storia a distanza di anni dal loro primo incontro: “Ci siamo conosciuti credo nell’84, perché lei correva e io correvo. Abbiamo fatto i Mondiali di Colorado Springs nell’86 – vinti da Moreno Argentin tra gli uomini – e lei era nella squadra nazionale femminile, ma la vedevo e basta”, ha raccontato il campione. “Poi mio figlio Ignazio correva nella stessa squadra di suo figlio e io partecipavo, andavo spesso alle presentazioni delle squadre”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

