Mara Mosole chi è la nuova compagna di Francesco Moser | Ci conosciamo da sempre mi sono innamorata dopo che si è separato
L’amore tra Francesco Moser e Mara Mosole è esploso durante la pandemia. Diciassette anni di differenza e una passione comune, il ciclismo. Intervenuti a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, i due hanno raccontato la nascita della loro storia a distanza di anni dal loro primo incontro: “Ci siamo conosciuti credo nell’84, perché lei correva e io correvo. Abbiamo fatto i Mondiali di Colorado Springs nell’86 – vinti da Moreno Argentin tra gli uomini – e lei era nella squadra nazionale femminile, ma la vedevo e basta”, ha raccontato il campione. “Poi mio figlio Ignazio correva nella stessa squadra di suo figlio e io partecipavo, andavo spesso alle presentazioni delle squadre”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Giovedì 2 ottobre unitevi a noi ad accogliere il bike tour di fondazione ricerca fibrosi cistica... In sella, insieme a Matteo Marzotto, presidente FFC Ricerca, ci saranno: Gianni Bugno, Alessandra Fior, Maurizio Fondriest, Francesco Moser, Mara Mosole, e Gilbert - facebook.com Vai su Facebook
Mara Venier, predominio della 'zia' nella nuova edizione di Domenica In. Teo Mammucari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno restano sullo sfondo - », urla il pubblico in studio, mentre una voce fuori campo annuncia: «In diretta dagli studi Fabrizio Frizzi in Roma, intrattenimento day time presenta Domenica In e conduce Mara ... ilgazzettino.it scrive
Mara Venier racconta la sua nuova Domenica In: "Avevo voglia di fare qualcosa di diverso" - Domenica In, ecco la nuova squadra di Mara Venier: con lei Mammucari, Miccio e Cerno. Riporta comingsoon.it