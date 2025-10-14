Manutenzione sul prato di Rigutino e del Comunale L' Arezzo torna ad allenarsi ai campini
Allenamento all'antistadio, evento che non si verificava dalla stagione 2022-23. Per gli sportivi presenti oggi di là dalla rete è stato un po' come riaprire il libro dei ricordi: fino a qualche anno fa era consuetudine vedere i giocatori attraversare viale Gramsci per entrare dentro al Mario. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Approfondisci con queste news
Autunno e i lavori di cura del prato A ottobre è fondamentale dedicare al prato l'attenzione necessaria per mantenerlo in salute e prepararlo all'inverno. Ecco le attività più importanti e i prodotti essenziali per una manutenzione ottimale. SEMINA E RISEMI - facebook.com Vai su Facebook
Prato, Consiag cerca tre operai per ottimizzare la manutenzione ordinaria sul territorio - La selezione viene attivata a seguito del progetto 'Il Comune Vicino'. Segnala lanazione.it
Prato, oltre 800mila euro dal Comune per la manutenzione e l'ampliamento dei cimiteri - Ammontano ad oltre 800mila euro gli interventi realizzati quest'anno in diversi cimiteri comunali. lanazione.it scrive
Manutenzione del cimitero il caso in consiglio comunale - La manutenzione del cimitero, negli ultimi tempi, ha attirato critiche, tanto che la questione è stata affrontata anche in consiglio comunale. laprovinciapavese.gelocal.it scrive