Manutenzione delle strade infanzia e sostengo all' affitto | approvata la variazione di bilancio
Via libera del Consiglio comunale all’ottava variazione al bilancio di previsione 2025-2027 del Comune di Modena. Complessivamente, per il 2025, la manovra ha un valore di 10,7 milioni di euro e prevede un utilizzo di circa 5,4 milioni di avanzo.La delibera, illustrata dall’assessore al Bilancio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
