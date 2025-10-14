Manutenzione dei parchi Intesa Comune-Pro loco

Il Comune di Cervia ha stipulato una convenzione con la Pro Loco Savio per la gestione delle attività di cura e manutenzione di parchi, giardini e pinete, oltre ad altre attività di manutenzione del territorio comunale per il biennio 2025-2026. Questo accordo formalizza l’impegno del Comune a collaborare con l’associazione per garantire la manutenzione delle aree verdi nella zona di Savio. La convenzione, che avrà validità per due anni, prevede che la Pro loco Savio si occupi della manutenzione ordinaria di vari elementi delle aree verdi di Savio, tra cui tappeti erbosi, alberature, cespugli, siepi, infrastrutture e arredi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Manutenzione dei parchi. Intesa Comune-Pro loco

