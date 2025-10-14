Manuele Albanese | le sue Biglie sono delicatezze del passato

Canzoni che risvegliano i ricordi di un’adolescenza, fatta di luoghi al mare, di ferie comandate, di canzoni da sottofondo. Sono reminiscenze di Battisti, di Battiato, di cassette e amori a pastello. Ma sono anche sguardi al presente e non pochi rimandi all’indie di oggi. Manuele Albanese fa il suo esordio in questo modo e sa ben equilibrare ingredienti apparentemente così distanti tra loro. “Biglie” – che troviamo anche in vinile – è un prezioso quanto leggerissimo appuntamento con se stessi. senza fronzoli e senza menzogne. È un disco romantico, d’amore. si gioca e si vive dentro. Lavorare con Edoardo Piccolo ha segnato la tua identità sonora: cosa ha portato lui che tu da solo non avresti trovato? Edo ha portato la preparazione di un musicista classico unita alla contemporaneità di un sound designer, oltre ad uno sterminato database mentale di suoni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

