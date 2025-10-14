ManovraGiorgetti | interventi per 18 mld

19.25 "La manovra, complessivamente, dispone interventi per circa 18 miliardi medi annui". Lo si legge nella nota del Ministero dell'Economia e finanze in cui si spiega a margine del Dpb, il documento programmatico di bilancio presentato oggi in Cdm dal ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti che deve essere inviato alla Commissione Europea entro il 15 ottobre.Il ministro Giorgetti ha anche illustrato al CdM i Consiglio dei ministri i contenuti del disegno di legge di bilancio 2026-2028. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it