ManovraGiorgetti | interventi per 18 mld

Servizitelevideo.rai.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

19.25 "La manovra, complessivamente, dispone interventi per circa 18 miliardi medi annui". Lo si legge nella nota del Ministero dell'Economia e finanze in cui si spiega a margine del Dpb, il documento programmatico di bilancio presentato oggi in Cdm dal ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti che deve essere inviato alla Commissione Europea entro il 15 ottobre.Il ministro Giorgetti ha anche illustrato al CdM i Consiglio dei ministri i contenuti del disegno di legge di bilancio 2026-2028. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

manovragiorgetti interventi 18 mldManovra, Giorgetti in Cdm: “Interventi per 18 miliardi” - Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha illustrato i contenuti della manovra presentando in Cdm il Dpb, il documento programmatico di bilancio. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Manovragiorgetti Interventi 18 Mld