Manovra verso un contributo di 4,5 miliardi dalle banche

Liberoquotidiano.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata illustrata la manovra durante l'ultimo Consiglio dei ministri appena terminato. Lo ha confermato il ministro della protezione civile e del mare Nello Musumeci uscendo da Palazzo Chigi e aggiungendo che il testo sarà sottoposto a ulteriore esame in Cdm venerdì 17 ottobre. Durante la riunione, come riporta l' Ansa, sarebbe emersa la possibilità di prevedere un contributo di circa 4,5 miliardi proveniente da banche e assicurazioni proprio in vista della legge di Bilancio. Da questo punto di vista, però, secondo diverse fonti, la trattativa non sarebbe ancora finita. In ogni caso, l'Abi (Associazione banche italiane), per il contributo alla manovra finanziaria, preferirebbe una soluzione "concordata" come quella dello scorso anno sull'anticipo di liquidità allo Stato in più anni tramite le dta (crediti fiscali futuri), respingendo invece l'ipotesi di tassazioni straordinarie. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

manovra verso un contributo di 45 miliardi dalle banche

© Liberoquotidiano.it - Manovra, verso un contributo di 4,5 miliardi dalle banche

Contenuti che potrebbero interessarti

manovra verso contributo 45Manovra: Finito il Cdm, venerdì nuovo esame. Verso un contributo di 4,5 miliardi da banche e assicurazioni - Abi: 'Sì a contributi concordati con le banche in più anni' Titoli del credito in ribasso in Borsa. Scrive ansa.it

manovra verso contributo 45Verso contributo di 4,5 miliardi da banche e assicurazioni - Il contributo che potrebbe arrivare dalle banche e dalle assicurazioni in vista della manovra dovrebbe ammontare a circa 4,5 miliardi. Come scrive ansa.it

manovra verso contributo 45Manovra 2026, taglio Irpef: 440 euro in più in busta paga. Pace fiscale per il 2023 (non per tutti), cambiano pensioni e Isee. Cosa prevede - Manovra 2026: dal taglio dell'Irpef alla rottamazione quinquies fino alla sterilizzazione parziale dell'aumento dell'età pensionabile e agli aiuti ... Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Verso Contributo 45