Manovra | sì dalle banche al governo su nuovo contributo
L'annuncio dell'Abi, l'intesa vale fino a 2,8 miliardi L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Leggi anche questi approfondimenti
Manovra, Abi: via libera al contributo straordinario delle banche in più anni #manovra #abi #banche #14ottobre https://tgcom24.mediaset.it/economia/manovra-abi-banche-contributo-straordinario-bilancio-stato_104611486-202502k.shtml… - X Vai su X
Nella notte si è tenuto un vertice di maggioranza a casa di Giorgia Meloni per discutere della manovra 2026, che domani arriverà in Cdm Al centro dell’incontro il contributo alle banche con cui il centrodestra spera di sbloccare nuove risorse per sostenere le p - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, il governo vicino a un accordo con le banche: in arrivo 3 miliardi di euro - L’Esecutivo Meloni riduce l'aliquota dal 40% al 26%, permettendo alle banche di sbloccare riserve per 6,2 miliardi ... milanofinanza.it scrive
Manovra, Abi, sì a contributi concordati banche in più anni - Il comitato esecutivo dell'Abi, riunito ieri sera, "ha approvato all'unanimità di proseguire in via straordinaria nei contributi poliennali al Bilancio dello Stato, nella stessa logica concordata lo s ... Da ansa.it
Manovra 2026, slitta l’approvazione, si tratta sul contributo dalle banche: oggi via libera al Dpb - Slitta l'approvazione del testo della legge di Bilancio 2026 in Consiglio dei ministri, oggi all'esame solo il Dpb, il documento di programmazione di bilancio ... Da fanpage.it