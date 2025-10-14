Manovra | sì dalle banche al governo su nuovo contributo

Lidentita.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'annuncio dell'Abi, l'intesa vale fino a 2,8 miliardi L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

manovra s236 dalle banche al governo su nuovo contributo

© Lidentita.it - Manovra: sì dalle banche al governo su nuovo contributo

Leggi anche questi approfondimenti

manovra s236 banche governoManovra, il governo vicino a un accordo con le banche: in arrivo 3 miliardi di euro - L’Esecutivo Meloni riduce l'aliquota dal 40% al 26%, permettendo alle banche di sbloccare riserve per 6,2 miliardi ... milanofinanza.it scrive

manovra s236 banche governoManovra, Abi, sì a contributi concordati banche in più anni - Il comitato esecutivo dell'Abi, riunito ieri sera, "ha approvato all'unanimità di proseguire in via straordinaria nei contributi poliennali al Bilancio dello Stato, nella stessa logica concordata lo s ... Da ansa.it

manovra s236 banche governoManovra 2026, slitta l’approvazione, si tratta sul contributo dalle banche: oggi via libera al Dpb - Slitta l'approvazione del testo della legge di Bilancio 2026 in Consiglio dei ministri, oggi all'esame solo il Dpb, il documento di programmazione di bilancio ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra S236 Banche Governo