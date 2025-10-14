Manovra senza crescita resta l’elemosina dalle banche

Gli investimenti che portano la «crescita» invocata da Confindustria, ma anche dai sindacati, è impedita dai vincoli di bilancio che fanno gonfiare il petto al governo Meloni contento di avere . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Manovra, senza crescita resta l’elemosina dalle banche

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Manovra appesa al contributo dalle banche, attesi 2,8 miliardi. L'ipotesi di un vertice prima del Cdm. Le imprese avvertono: 'Manca la crescita' #ANSA - X Vai su X

L’Italia non ha bisogno di una legge di bilancio fatta di mancette, ma di una manovra che affronti i problemi veri: crescita ferma, sanità in crisi, salari bassi e giovani senza prospettive. Rimettiamo il Paese in moto: più investimenti, meno tasse sul lavoro, stipend - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, Giorgetti a imprese: "Non è chiusa, su banche si ragiona" - Allarme di Confindustria: "Manca la parola crescita, da gennaio stop incentivi e industria è nuda" ... Secondo adnkronos.com

La manovra “selettiva” di Meloni. Piccola, in pareggio di bilancio. E senza crescita - Non ci sarà nuovo deficit: l’obiettivo è rientrare nel 3% a costo di ridimensionare le promesse su pensioni e fisco. Scrive repubblica.it

Allarme di Confindustria: 'Nella manovra manca la crescita' - Alla manovra del governo per il 2026 'manca la parola crescita', dice il presidente di Confindustria Orsini dall'assemblea di Assolombarda. Come scrive ansa.it