Manovra | pax fiscale Irpef giù salari su Giorgetti | Nella Ue a testa alta non siamo più la pecora nera
Tutto come previsto. Dopo un’ora e mezza di discussione, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Dpb, il Documento di previsione del bilancio, propedeutico all’approvazione della manovra finanziaria di venerdì. Il primo a parlare è stato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, secondo cui il governo vuole continuare a fare la propria parte” per rafforzare il potere d’acquisto e in questa direzione va la riduzione dell’Irpef al ceto medio dal 35% al 33% e l’incentivo “forte al rinnovo del contratto di lavoro perché pensiamo che questo stimolo possa produrre un riconoscimento salariale che si tradurrà in domanda e consumi”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In manovra ci sarà una pace fiscale per tutto il 2023. E' quanto si apprende da fonti di governo al termine del consiglio dei ministri. Dalle stesse fonti si apprende anche che verranno esclusi coloro che non hanno mai presentato la dichiarazione dei redditi. #A Vai su X
Il Governo accelera sulle norme da inserire nella Legge di bilancio. Dall’alleggerimento della pressione fiscale sul ceto medio alle spese per la sanità e la difesa: ecco le misure allo studio nella manovra che potrebbe vedere la luce nel Consiglio dei ministri d - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, Irpef: con taglio 440 euro in più. Nuovo Isee, pace fiscale per il 2023 (non per tutti), cambiano pensioni e 2 miliardi per i salari. Cosa prevede - Manovra 2026: dal taglio dell'Irpef alla rottamazione quinquies fino alla sterilizzazione parziale dell'aumento dell'età pensionabile e agli aiuti ... Segnala ilmessaggero.it
Manovra 2026, taglio Irpef: 440 euro in più in busta paga. Pace fiscale per il 2023 (non per tutti), cambiano pensioni e Isee. Cosa prevede - Manovra 2026: dal taglio dell'Irpef alla rottamazione quinquies fino alla sterilizzazione parziale dell'aumento dell'età pensionabile e agli aiuti ... ilmessaggero.it scrive
Manovra da 18 miliardi: la metà (in tre anni) per il taglio Irpef dal 35 al 33% - Due miliardi sui salari e quasi 3,5 in tre anni sulla famiglia e per la lotta alla povertà. Riporta huffingtonpost.it