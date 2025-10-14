Manovra | pax fiscale Irpef giù salari su Giorgetti | Nella Ue a testa alta non siamo più la pecora nera

Tutto come previsto. Dopo un’ora e mezza di discussione, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Dpb, il Documento di previsione del bilancio, propedeutico all’approvazione della manovra finanziaria di venerdì. Il primo a parlare è stato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, secondo cui il governo vuole continuare a fare la propria parte” per rafforzare il potere d’acquisto e in questa direzione va la riduzione dell’Irpef al ceto medio dal 35% al 33% e l’incentivo “forte al rinnovo del contratto di lavoro perché pensiamo che questo stimolo possa produrre un riconoscimento salariale che si tradurrà in domanda e consumi”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

