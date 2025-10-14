Manovra | pax fiscale Irpef giù salari su Giorgetti | Nella Ue a testa alta non siamo più la pecora nera

Secoloditalia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto come previsto. Dopo un’ora e mezza di discussione, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Dpb, il Documento di previsione del bilancio, propedeutico all’approvazione della manovra finanziaria di venerdì. Il primo a parlare è stato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, secondo cui il governo vuole continuare a fare la propria parte” per rafforzare il potere d’acquisto e in questa direzione va la riduzione dell’Irpef al ceto medio dal 35% al 33% e l’incentivo “forte al rinnovo del contratto di lavoro perché pensiamo che questo stimolo possa produrre un riconoscimento salariale che si tradurrà in domanda e consumi”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

manovra pax fiscale irpef gi249 salari su giorgetti nella ue a testa alta non siamo pi249 la pecora nera

© Secoloditalia.it - Manovra: pax fiscale, Irpef giù, salari su. Giorgetti: “Nella Ue a testa alta, non siamo più la pecora nera”

News recenti che potrebbero piacerti

manovra pax fiscale irpefManovra, Irpef: con taglio 440 euro in più. Nuovo Isee, pace fiscale per il 2023 (non per tutti), cambiano pensioni e 2 miliardi per i salari. Cosa prevede - Manovra 2026: dal taglio dell'Irpef alla rottamazione quinquies fino alla sterilizzazione parziale dell'aumento dell'età pensionabile e agli aiuti ... Segnala ilmessaggero.it

manovra pax fiscale irpefManovra 2026, taglio Irpef: 440 euro in più in busta paga. Pace fiscale per il 2023 (non per tutti), cambiano pensioni e Isee. Cosa prevede - Manovra 2026: dal taglio dell'Irpef alla rottamazione quinquies fino alla sterilizzazione parziale dell'aumento dell'età pensionabile e agli aiuti ... ilmessaggero.it scrive

manovra pax fiscale irpefManovra da 18 miliardi: la metà (in tre anni) per il taglio Irpef dal 35 al 33% - Due miliardi sui salari e quasi 3,5 in tre anni sulla famiglia e per la lotta alla povertà. Riporta huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Pax Fiscale Irpef