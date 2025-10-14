Manovra le imprese strigliano Giorgetti | Coraggio

Lidentita.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confindustria ribadisce le richieste, la palla passa alle banche L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

manovra le imprese strigliano giorgetti coraggio

© Lidentita.it - Manovra, le imprese strigliano Giorgetti: “Coraggio”

Contenuti che potrebbero interessarti

manovra imprese strigliano giorgettiManovra, Giorgetti a imprese: “Non è chiusa, su banche si ragiona” - A poche ore dall'approdo in Consiglio dei Ministri, la manovra finanziaria 2026 ancora non è chiusa. Come scrive msn.com

manovra imprese strigliano giorgettiManovra, le imprese chiedono al governo misure di spesa. Secco niet di Giorgetti - Oggi a Palazzo Chigi vertice tra le associazioni delle imprese e il governo, assente Meloni, in Egitto. Segnala huffingtonpost.it

manovra imprese strigliano giorgettiGiorgetti dà l’ultimatum alle banche, gli extra profitti saranno usati in Manovra - Presenta una Manovra che punta su Irpef, pace fiscale e sostegno al ceto medio ... Come scrive quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Imprese Strigliano Giorgetti