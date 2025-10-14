Manovra l’associazione delle banche dice no a tasse straordinarie | favorevole a soluzioni concordate come nel 2024
Mentre il governo discute sul testo della legge di Bilancio, con Forza Italia contraria a tassare gli istituti di credito, dall’ Associazione bancaria italiana arriva un segnale distensivo, ma solo a metà. Il comitato esecutivo dell’Abi, riunito lunedì sera, “ha approvato all’unanimità di proseguire in via straordinaria nei contributi poliennali al Bilancio dello Stato, nella stessa logica concordata lo scorso anno, per il rilancio dell’economia e per la solidarietà sociale”. L’Abi è favorevole ad una soluzione “concordata” come quella del 2024, con l’anticipo di liquidità allo Stato in più anni: ma respinge ipotesi di tassazioni straordinarie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
