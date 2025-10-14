Manovra | Irpef giù bonus edilizi prorogati niente plastic e sugar tax Cosa c’è nel Dpb 2025

Roma, 14 ottobre 2025 – La manovra sale a 18 miliardi di euro e sarà approvata venerdì prossimo. Ma fin da ora è possibile indicarne i capisaldi, illustrati dal Ministro Giancarlo Giorgetti nel Consiglio dei Ministri che ha approvato il Dpb, il Documento programmatico di Bilancio, che dovrà essere inviato a Bruxelles entro domani, 15 ottobre. “La manovra di finanza pubblica interviene in un contesto in cui permangono forti elementi di incertezza – avvisa il Ministro dell’Economia - l’impegno del Governo, in questo scenario, è proseguire da un lato nell’azione di sostegno del potere di acquisto delle famiglie, delle imprese e per il sociale, dall’altro assicurare la sostenibilità della finanza pubblica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Manovra: Irpef giù, bonus edilizi prorogati, niente plastic e sugar tax. Cosa c’è nel Dpb 2025

News recenti che potrebbero piacerti

"La manovra ridurrà la seconda aliquota Irpef, che dall'attuale 35% passerà al 33% con uno stanziamento nel triennio pari a circa 9 miliardi euro". Lo si legge nella nota del Ministero dell'Economia e Finanze diffuso dopo il consiglio dei ministri. #ANSA - X Vai su X

Il Governo studia un contributo straordinario da 5 miliardi per banche e assicurazioni. Lo scopo è quello di coprire in Manovra pensioni, rottamazione e taglio Irpef - facebook.com Vai su Facebook

Manovra: Irpef giù, bonus edilizi prorogati, niente plastic e sugar tax. Cosa c’è nel Dpb 2025 - Il Cdm ha approvato il Documento programmatico di Bilancio con i capisaldi della manovra: rinnovi contrattuali detassati, 3,5 miliardi per la famiglia e contrasto alla povertà con la revisione del cal ... quotidiano.net scrive

Manovra 2026, taglio Irpef: 440 euro in più in busta paga. Pace fiscale per il 2023 (non per tutti), cambiano pensioni e Isee. Cosa prevede - Manovra 2026: dal taglio dell'Irpef alla rottamazione quinquies fino alla sterilizzazione parziale dell'aumento dell'età pensionabile e agli aiuti ... Lo riporta ilmessaggero.it

Taglio dell'Irpef, Isee e bonus famiglia: tutte le novità della manovra - Ridotta la seconda aliquota Irpef, un nuovo calcolo dell'Isee e lo stanziamento di 3,5 miliardi di euro per le famiglie e per contrastare la povertà: ecco le principali novità della manovra 2026 ... Come scrive msn.com