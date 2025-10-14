Manovra Giorgetti in Cdm | Interventi per 18 miliardi

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha illustrato i contenuti della manovra presentando in Cdm il Dpb, il documento programmatico di bilancio. “La Manovra di finanza pubblica interviene in un contesto in cui permangono forti elementi di incertezza l’impegno del Governo, in questo scenario, è proseguire da un lato nell’azione di sostegno del potere di acquisto delle famiglie, delle imprese e per il sociale, dall’altro assicurare la sostenibilità della finanza pubblica. Essa è coerente con il percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 e confermato nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025”, si legge nlla nota diffusa dal Mef. 🔗 Leggi su Lapresse.it

