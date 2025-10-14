Manovra Giorgetti a imprese | Non è chiusa su banche si ragiona

(Adnkronos) – A poche ore dall'approdo in Consiglio dei Ministri, la manovra finanziaria 2026 ancora non è chiusa. Ad assicurarlo alle imprese è stato proprio il titolare del Mef, Giancarlo Giorgetti, nel corso degli incontri che hanno impegnato il governo e le associazioni datoriali ieri mattina a Palazzo Chigi. Quattro ore, due round, oltre trenta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com