**Manovra | fonti contributo banche con ipotesi tassazione al 27,5% extraprofitti 2023**
Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Una delle ipotesi in campo sul quale governo e Abi stanno trattando in queste ore, per il contributo che le banche italiane potrebbero dare alla legge di bilancio, sarebbe quella di tassare gli extraprofitti di 6,2 miliardi di euro calcolati per il 2023 non più al 26%, ma al 27,5%, portando quindi il totale da inserire in manovra da 1,6 miliardi di euro a 1,75 miliardi di euro, ovvero 150 milioni in più. E' quanto fanno sapere fonti bancarie all'Adnkronos. A questa cifra, andrebbero poi aggiunti altri 1,2 miliardi di euro derivanti dall'applicazione della tassazione sulle rendite finanziarie. 🔗 Leggi su Iltempo.it
