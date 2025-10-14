Manovra da 18 miliardi soldi dalle banche e nuovi bonus | cosa cambia nel 2026

Una manovra da circa 18 miliardi di euro l’anno per il triennio 2026-2028. È quanto prevede il Documento programmatico di bilancio (Dpb) presentato in Consiglio dei ministri dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Il cuore della legge di bilancio è la riduzione dell’aliquota Irpef dal 35% al 33%, mentre sullo sfondo proseguono le trattative per un contributo straordinario di circa 4,5 miliardi dal settore bancario e assicurativo. Il taglio dell’Irpef. Il documento, che deve essere inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre, stanzia risorse per una serie di interventi prioritari. È confermato il taglio dell’Irpef, con uno stanziamento complessivo di circa 9 miliardi nel triennio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Manovra da 18 miliardi, soldi dalle banche e nuovi bonus: cosa cambia nel 2026

