Sarà una manovra da 18 miliardi. Avviata da una pace fiscale ‘selettiva’ fino a tutto il 2023, poi 9 miliardi in 3 anni per il taglio dell’Irpef, 4 miliardi per gli incentivi agli investimenti delle imprese, 3,5 miliardi in tre anni per le famiglie e la riforma dell’Isee. Le tabelle, come ha annunciato il ministro . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Manovra da 18 miliardi: Irpef, rottamazione, famiglie, riforma dell’Isee