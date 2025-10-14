Manovra da 18 miliardi | Irpef rottamazione famiglie riforma dell’Isee
Sarà una manovra da 18 miliardi. Avviata da una pace fiscale ‘selettiva’ fino a tutto il 2023, poi 9 miliardi in 3 anni per il taglio dell’Irpef, 4 miliardi per gli incentivi agli investimenti delle imprese, 3,5 miliardi in tre anni per le famiglie e la riforma dell’Isee. Le tabelle, come ha annunciato il ministro . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
