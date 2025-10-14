Manovra Confindustria chiede sostegni per 8 miliardi all’anno
Confindustria torna a chiedere sostegni allo Stato. ''Da gennaio l’industria italiana è nuda, senza strumenti per competere''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Manovra, cosa chiedono le imprese al governo @Confindustria @mimit_gov - X Vai su X
Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/orsini-serve-manovra-poderosa-e-visione-industriale-AHk0xZ7C #Orsini #Confindustria #economia - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, oggi l'incontro tra governo e imprese - Dalla maggioranza ipotesi sull’esclusione della prima casa dall’Isee ... Secondo msn.com
Allarme di Confindustria: 'Nella manovra manca la crescita' - Alla manovra del governo per il 2026 'manca la parola crescita', dice il presidente di Confindustria Orsini dall'assemblea di Assolombarda. Riporta ansa.it
La manovra non convince Confindustria: «Manca la parola crescita» - Il presidente degli industriali Orsini: «Serve un piano industriale per il Paese». Lo riporta avvenire.it