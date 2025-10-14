Manovra Casasco | Accolte priorità Fi su sostegno a ceto medio e risorse a Sanità

“Questa manovra consentirà di rientrare facilmente al di sotto del 3 per cento nel rapporto deficitPil con un anno di anticipo rispetto alla richiesta dell’Unione europea, a testimonianza del comportamento serio, responsabile e credibile di questo Governo. Ci saranno non solo benefici immediati nella riduzione del debito pubblico, ma grazie a questo si potrà determinare una politica espansiva per famiglie e imprese a partire dal prossimo anno e favorire la crescita”. Lo dichiara Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Economia del partito. “Le prime comunicazioni del Governo vanno esattamente nella direzione auspicata da Forza Italia e dal vicepremier e segretario nazionale di Fi Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Manovra, Casasco: “Accolte priorità Fi su sostegno a ceto medio e risorse a Sanità”

