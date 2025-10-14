Manovra Bonetti | Buona notizia su Industria 4.0 frutto del dialogo di Azione – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 Finalmente dal Consiglio dei ministri “una buona notizia, di buon senso: riparte Industria 4.0, che ridarà slancio alle imprese e alla crescita”. Lo scrive sui social la presidente di Azione, Elena Bonetti. “Carlo Calenda ha lavorato nel dialogo con il governo con tenacia e insistenza, e oggi questo risultato è il frutto di una politica, quella di Azione, che non usa l'opposizione per bloccare il Paese ma al contrario contribuisce a farlo crescere", aggiunge. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo Manovra, Bonetti: Buona notizia su Industria 4. 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
Conto alla rovescia per la presentazione del disegno di legge della manovra 2026 da parte del governo. Nel consiglio dei ministri di martedì 14 ottobre saranno svelate le novità che riguarderanno anche il mondo della scuola. Contemporaneamente entra nel - facebook.com Vai su Facebook
MANOVRA, BONETTI: BUONA NOTIZIA SU INDUSTRIA 4.0, FRUTTO DIALOGO AZIONE - “Finalmente dal cdm una buona notizia, di buon senso: riparte Industria 4. Riporta 9colonne.it
MANOVRA, AMBROGIO (FDI): PRAGMATICA, OTTIMO LAVORO - “Ottimo lavoro del Governo con l’abbassamento della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33%, con uno stanziamento di circa 9 miliardi nel triennio, conferma la determinazione di Fratelli ... Si legge su 9colonne.it
Manovra, tutte le frasi di Giorgetti sul principio morale, su Papa Leone e su quella cosa “odiosa” - Era stato lo stesso Giorgetti, stamattina, nel commentare la visita del Papa al Quirinale, a manifestare la speranza che il Santo Padre potesse fare un miracolo sulla manovra: “ Se il Papa fa il ... Da money.it