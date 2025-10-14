Manovra a pezzi | oggi in Cdm c’è solo il Dpb

Lidentita.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppio appuntamento a Palazzo Chigi: obiettivo chiudere le scadenze Ue e allargare la discussione L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

manovra a pezzi oggi in cdm c8217232 solo il dpb

© Lidentita.it - Manovra a pezzi: oggi in Cdm c’è (solo) il Dpb

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

manovra pezzi oggi cdmManovra, oggi i numeri in Cdm: si tratta fino all’ultimo su pensioni e banche - Il testo della manovra andrà in Cdm il 20 ottobre mentre oggi saranno approvate le tabelle della legge bilancio, il cosiddetto Dpb da mandare a Bruxelles entro il 15 ottobre ... Da msn.com

manovra pezzi oggi cdmManovra 2026 in settimana in Cdm, dall’Irpef alle pensioni: le possibili misure - Quell'anno il ddl bilancio si chiamava ancora Legge di stabilità e il governo di Enrico Letta la approvò con un ... Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Pezzi Oggi Cdm