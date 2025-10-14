Manovra 2026 slitta l'approvazione si tratta sul contributo dalle banche | oggi via libera al Dpb

Slitta l'approvazione del testo della legge di Bilancio 2026 in Consiglio dei ministri, oggi all'esame solo il Dpb, il documento di programmazione di bilancio, che va inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre. Nel governo si tratta ancora sul contributo da chiedere alle banche: si parla di un prelievo tra 2,5 e 3 miliardi. Confermati taglio dell'Irpef e la rottamazione quinquies. 🔗 Leggi su Fanpage.it

