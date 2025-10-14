Manovra 2026 slitta il varo del provvedimento Il testo del disegno di legge sarà approvato venerdì Le misure annunciate
Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il Documento programmatico di bilancio, che verrà trasmesso alla Commissione Europea entro domani, mentre per la discussione e il via libera definitivo della manovra finanziaria servirà un ulteriore Consiglio dei Ministri, previsto entro la fine della settimana, probabilmente venerdì. Il provvedimento, ancora in fase di negoziazione su alcuni punti chiave, mette in campo risorse per 16 miliardi di euro e definisce le linee principali della prossima Legge di Bilancio. L'articolo Manovra 2026, slitta il varo del provvedimento. Il testo del disegno di legge sarà approvato venerdì. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Argomenti simili trattati di recente
? La Giornata Parlamentare del #14ottobre ? Il Governo è al lavoro per chiudere la #manovra che forse slitta al Cdm di giovedì ? Il Campo largo conferma la #Toscana. @EugenioGiani vince con il 54% https://tinyurl.com/3ryr2z89 ? A cura di Nomos - X Vai su X
La commemorazione slitta a domenica 12. Bologna vieta la manifestazione dei pro-Pal - facebook.com Vai su Facebook
BILANCIO Manovra 2026: in settimana il varo del Documento programmatico di bilancio - Questa settimana il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il Documento programmatico di bilancio, necessario per l’invio a Bruxelles ... Riporta statoquotidiano.it
Manovra 2026, slitta l’approvazione, si tratta sul contributo dalle banche: oggi via libera al Dpb - Slitta l'approvazione del testo della legge di Bilancio 2026 in Consiglio dei ministri, oggi all'esame solo il Dpb, il documento di programmazione di bilancio ... fanpage.it scrive
Oggi i numeri sulla manovra nel Consiglio dei ministri: quasi 3 miliardi dalle banche, si tratta sulle pensioni - Possibile riduzione dal 40% al 26% dell’aliquota sulle somme messe a riserva per evitare la vecchia tassa sugli extraprofitti. Riporta corriere.it