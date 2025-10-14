Manovra 2026 slitta il varo del provvedimento Il testo del disegno di legge sarà approvato venerdì Le misure annunciate

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il Documento programmatico di bilancio, che verrà trasmesso alla Commissione Europea entro domani, mentre per la discussione e il via libera definitivo della manovra finanziaria servirà un ulteriore Consiglio dei Ministri, previsto entro la fine della settimana, probabilmente venerdì. Il provvedimento, ancora in fase di negoziazione su alcuni punti chiave, mette in campo risorse per 16 miliardi di euro e definisce le linee principali della prossima Legge di Bilancio. L'articolo Manovra 2026, slitta il varo del provvedimento. Il testo del disegno di legge sarà approvato venerdì. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it