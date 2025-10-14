Manovra 2026 prevista una revisione dell’ISEE che esclude la prima casa dal calcolo patrimoniale e modifica le scale di equivalenza

La manovra di finanza pubblica, che sarà approvata dal governo il prossimo 17 ottobre, prevede interventi per circa 18 miliardi di euro medi annui. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

#PLTerredargine #ambiente #liberiamolaria Manovra antismog, dall’1 ottobre limiti alla circolazione Si applica tutti i giorni escluso il sabato, dalle 8.30 alle 18.30. Prevista dal Piano aria della Regione, sarà in vigore fino al 31 marzo 2026. ?https://tin - X Vai su X

Manovra. Incontro di venerdì 10 ottobre tra sindacati e governo. Niente arrosto, solo un po' di fumo. I soldi vanno in armamenti, come avevamo facilmente previsto. ?Ascolta l'audio di Landini. Manifestazione sabato 25 ottobre. Spi cgil sanvitese - facebook.com Vai su Facebook

Manovra 2026: cosa prevede e perché è la più “leggera” degli ultimi dieci anni - La Manovra 2026 prevede meno tasse per il ceto medio, incentivi per famiglie e imprese, proroga bonus casa e pensioni più flessibili, puntando su equità e coperture sostenibili. Come scrive edilizia.com

La Manovra 2026 sale a 18 miliardi: l’aliquota Irpef scende dal 35 al 33% e due miliardi per i salari, resta il bonus casa, tutte le misure - Confermati nel 2026 bonus edilizi, 50% sulla prima casa e del 36% sulle seconde case. Si legge su corriere.it

Manovra di Bilancio 2026, Confetra e Legacoop: "Misure per evitare recessione" - Incentivare la produttività delle aziende italiane, aumentare il potere d'acquisto dei lavoratori e ridurre il costo dell'energia per evitare che il Paese venga penalizzato nel mercato internazionale. Come scrive tg24.sky.it