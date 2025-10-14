Roma, 14 ottobre 2025 – La manovra sale a 18 miliardi di euro e sarà approvata venerdì prossimo. Ma fin da ora è possibile indicarne i capisaldi, illustrati dal Ministro Giancarlo Giorgetti nel Consiglio dei Ministri che ha approvato il Dpb, il Documento programmatico di Bilancio, che dovrà essere inviato a Bruxelles entro domani, 15 ottobre. “La manovra di finanza pubblica interviene in un contesto in cui permangono forti elementi di incertezza – avvisa il Ministro dell’Economia - l’impegno del Governo, in questo scenario, è proseguire da un lato nell’azione di sostegno del potere di acquisto delle famiglie, delle imprese e per il sociale, dall’altro assicurare la sostenibilità della finanza pubblica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Manovra 2026: Irpef giù, bonus edilizi prorogati, niente plastic e sugar tax. Le ultime novità del governo