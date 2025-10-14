Manovra 2026 Incentivi Automatici per le PMI il Modello ZES Unica e le Nuove Sfide delle Imprese

Il dibattito sulla Manovra economica del 2026 si è acceso nuovamente, portando sotto i riflettori le nuove politiche a favore delle piccole e medie imprese (PMI) italiane. Al centro delle proposte, spicca l’idea di “incentivi automatici”, pensata per semplificare l’accesso agli aiuti e snellire la burocrazia che spesso intrappola l’impresa nel labirinto delle scartoffie. Il modello che il Governo intende seguire si ispira alla ZES Unica (Zona Economica Speciale), recentemente adottata per il Sud e ora in valutazione come esempio nazionale per l’intero territorio.? Incentivi, sburocratizzazione e competitività La vera novità della Manovra 2026 è la modalità di erogazione automatica L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Manovra 2026, Incentivi Automatici per le PMI, il Modello ZES Unica e le Nuove Sfide delle Imprese.

Argomenti simili trattati di recente

#Manovra, vertice a Palazzo Chigi con le imprese: le richieste su tasse, energia e incentivi - X Vai su X

Una manovra da 6,5 miliardi di euro per rafforzare la sanità pubblica. Il ministro della Salute annuncia nuovi incentivi economici per infermieri e medici, l’introduzione di percorsi formativi specialistici per gli infermieri e una revisione del vincolo di esclusività, p - facebook.com Vai su Facebook

Manovra 2026, dagli incentivi automatici per le pmi al modello Zes unica: le richieste delle imprese - Un piano industriale da 8 miliardi all’anno per tre anni per spingere gli investimenti e quindi la crescita. Scrive msn.com

Tasse, famiglie, pensioni e imprese: cosa cambia con la manovra 2026, la guida - Riforma dell’Isee, conferma del bonus, proroga dell’agevolazione fiscale per le ristrutturazioni, taglio dell’Irpef fino a 50 mila euro e nodo pensioni: cosa c’è nella manovra 2026 da 16 miliardi ... Lo riporta corriere.it

Manovra 2026: cosa prevede e perché è la più “leggera” degli ultimi dieci anni - La Manovra 2026 prevede meno tasse per il ceto medio, incentivi per famiglie e imprese, proroga bonus casa e pensioni più flessibili, puntando su equità e coperture sostenibili. Scrive edilizia.com