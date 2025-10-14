Manovra 2026 dalle banche 3 mld € di contributo testo in Cdm giovedì oggi l' approvazione del DPB da mandare all’Ue
L’Associazione bancaria italiana ha approvato il contributo straordinario per il rilancio dell’economia che servirà al governo per le ultime misure della manovra, in particolare per le pensioni Novità sulla manovra 2026 da 16 miliardi di euro, col governo vicino ad un accordo con le banche pe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
Manovra, oggi i numeri in Cdm: si tratta fino all’ultimo su pensioni e banche https://ilsole24ore.com/art/manovra-oggi-numeri-cdm-si-tratta-fino-all-ultimo-pensioni-e-banche-AHIwvo9C?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#E Vai su X
Nella notte si è tenuto un vertice di maggioranza a casa di Giorgia Meloni per discutere della manovra 2026, che domani arriverà in Cdm Al centro dell’incontro il contributo alle banche con cui il centrodestra spera di sbloccare nuove risorse per sostenere le p - facebook.com Vai su Facebook
Manovra 2026, slitta l’approvazione, si tratta sul contributo dalle banche: oggi via libera al Dpb - Slitta l'approvazione del testo della legge di Bilancio 2026 in Consiglio dei ministri, oggi all'esame solo il Dpb, il documento di programmazione di bilancio ... Da fanpage.it
Manovra 2026, oggi il Dpb arriva in Cdm. Si tratta sul contributo delle banche - Il governo si riunisce per mettere a punto la strategia precisa che porterà a coprire i costi della prossima finanziaria: entro domani, 15 ottobre, il Documento Programmatico di Bilancio va inviato a ... tg24.sky.it scrive
Contributo delle banche alla Manovra, via libera dell’Abi senza nuove tasse - Sulla Manovra, l’Abi tenta la via del dialogo col Governo: sì a contributi da concordare, ma assolutamente no a nuove tasse. Riporta quifinanza.it