Manifestazione ProPal in centro | scontri tra la polizia e i manifestanti

Udinetoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il giorno di Italia-Israele allo Stadio Friuli e del corteo lungo le vie della città. La diretta. Ore 20.55 Avanzano i blindati.Ore 20.49 Il blocco di manifestanti coinvolto negli scontri è tra le 200 e le 300 unità. La polizia ha azionato i lacrimogeni per tenerli a distanza.Ore 20.43 Un. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

