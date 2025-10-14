La manifestazione è ufficialmente finita e la partita Italia-Israele allo stadio Friuli è già cominciata ma per le vie di Udine continuano gli scontri a distanza tra alcuni gruppi di manifestanti proPal e la polizia. Transenne e barriere artificiali sono state spostate in mezzo alle strade con lanci di sassi, di bottiglie, di pezzi di grondaie divelti da alcune case. La polizia ha risposto con un intenso lanci di lacrimogeni e con gli idranti dei propri mezzi antisommossa e quelli dei vigili del fuoco e seguendo l'evolversi della situazione anche dall'alto con gli elicotteri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manifestazione finita a Udine, ma ancora scontri a distanza tra Pro Pal e polizia