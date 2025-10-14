Manifattura avanzata Caracol raccoglie 40 milioni di dollari

Repubblica.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’operazione è co-guidata da Omnes Capital e Move Capital Fund I, con CDP Venture. Questi fondi internazionali, insieme a investitori istituzionali italiani: Primo Capital, Eureka! Venture e Neva accelerano la leadership dell’azienda in Europa, Stati Uniti e Medio Oriente.. 🔗 Leggi su Repubblica.it

