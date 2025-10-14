Mancini | Qualificazione ai Mondiali? Tanta sfortuna Ora …

Roberto Mancini ha parlato così ai margini dell'evento "Dieci colpi di tacco": l'ex mister dell'Italia racconta la mancata qualificazioni ai Mondiali. Roberto Mancini ha parlato così ai margini dell'evento "Dieci colpi di tacco": l'ex mister dell'Italia racconta la mancata qualificazioni ai Mondiali. Il video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mancini: “Qualificazione ai Mondiali? Tanta sfortuna. Ora …”

Approfondisci con queste news

Roberto Mancini è stato tra i più discussi protagonisti nel mondo dello sport dell’ultimo lustro: l’Europeo, la mancata qualificazione ai mondiali e, solo più di recente, il salto verso l’Arabia Saudita, sempre da Commissario Tecnico. L’ex stella della Sampdoria é - facebook.com Vai su Facebook

Qualificazioni Mondiale, #Cristante dal 77' in Estonia-Italia. Panchina per #Mancini #ASRoma - X Vai su X

Italia, Mancini: "Destinati ai play-off? Finché la matematica non ci condanna..." - Gianluca Mancini, difensore della Roma e della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match contro Israele, valido per le Qualificazioni ai Mondiali. Riporta tuttonapoli.net

Italia-Israele, Mancini: "Pensiamo al nostro percorso iniziato con Gattuso" - Possibile sostituto dello squalificato Bastoni, il difensore azzurro ha parlato a Sky alla vigilia della partita a Udine: "Affrontiamo una squadra insidiosa, sarà tosta ma li abbiamo studiati coi loro ... Come scrive sport.sky.it

Italia, Mancini: "Con Israele sarà una finale, vogliamo costruire un futuro importante con Gattuso" - Israele, gara valida per le qualificazioni al Mondiale, Gianluca Mancini è intervenuto in conferenza stampa al fianco del commissario tecnico Gennaro Gattuso. Come scrive tuttojuve.com