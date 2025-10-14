Manchester United è morto | il tifoso che cambiò nome per festeggiare la vittoria della Champions del ’99

A 62 anni, un certo Manchester Zdravkov Levidzhov-United ha esalato l’ultimo respiro. Più ultras degli ultras: un giorno del 1999 decise di diventare il fan numero uno dei Red Devils, chiedendo di cambiare legalmente il suo nome in Manchester United, cosa che avvenne nel 2014. Il tutto condito da un vistoso tatuaggio dello stemma della squadra sulla fronte. Un uomo chiamato Manchester United. Racconta So foot: “Grande collezionista di memorabilia dei Red Devils, aveva riempito la sua casa in Bulgaria di poster, maglie e striscioni, raffiguranti in particolare (e logicamente) Dimitar Berbatov, il suo giocatore preferito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Manchester United è morto: il tifoso che cambiò nome per festeggiare la vittoria della Champions del ’99

