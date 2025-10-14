Manchester City e Arsenal puntano su Nathaniel Brown del Francoforte

Breaking: Pep Guardiola e Mikel Arteta applaudono (foto di Ryan Pierse, David RamosGetty Images) Il terzino emergente dell’Eintracht Francoforte, Nathaniel Brown, è salito sul radar dell’élite europea, con BILD che segnala un forte interesse da parte di Real Madrid, Arsenal e Manchester City dopo una serie di prestazioni straordinarie in questa stagione. Il 22enne è stato anche accostato al Milan, dimostrando quanto velocemente le sue azioni siano salite. Florian Plettenberg, insider del mercato, aggiunge che il Francoforte è pienamente consapevole della crescente attenzione e dovrebbe insistere su offerte di almeno 60 milioni di euro prima di prendere in considerazione una vendita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com