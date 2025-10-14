Mancano all' appello tre nonni vigile davanti alle scuole l' assessore | Appello a nuovi volontari

Il Comune si trova con tre nonni vigili in meno. Con l'inizio dell'anno scolastico, infatti, tre volontari, che si occupano in particolare di far attraversare i bambini davanti alle scuole, non hanno dato la loro disponibilità per motivi di salute, lasciando scoperti alcuni servizi, tra cui. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

