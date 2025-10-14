Maltempo sull’Italia quando e dove arriveranno piogge e temporali | le previsioni meteo

Dopo la fase di bel tempo e temperature miti, torna il maltempo sull'Italia. "Localmente sarò anche intenso sull'estremo Sud e le Isole Maggiori. Già da oggi, martedì 14 ottobre, i primi temporali colpiranno la Sardegna e da mercoledì la Sicilia, con piogge diffuse e rovesci anche a carattere di nubifragio", spiega a Fanpage.it Daniele Ingemi, meteorologo di Meteored. 🔗 Leggi su Fanpage.it

#Maltempo inatteso in #Sicilia: piogge improvvise sull'#Etna e disagi durante l'Ottobrata Zafferanese | FOTO

Maltempo, a Portoferraio soccorse 28 persone: un nubifragio sull'Isola d'Elba, in Toscana, segui la diretta, allerta in diverse regioni

Maltempo sull'Italia, quando e dove arriveranno piogge e temporali: le previsioni meteo - "Ci sarà una situazione di maltempo, localmente anche intenso, che interesserà l' estremo Sud e le Isole Maggiori.

Meteo, allerta maltempo in diverse regioni d'Italia. VIDEO - Allerta arancione in Liguria e in Lombardia per maltempo.

Maltempo al Nord, esonda il Seveso a Milano. Frane a Como, donna dispersa nell'Alessandrino - Per far fronte alla situazione "sono stati inviati 100 vigili del fuoco in supporto da comandi regionali e ...