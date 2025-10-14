Maltempo prosegue l' allerta gialla | allagamenti sulla Palermo-Agrigento

Palermotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo è arrivato in Sicilia. E già oggi si sono registrati i primi disagi. Su un tratto della Palermo-Agrigento, all’altezza di Vicari, il traffico è stato bloccato da un allagamento causato dalle forti piogge che hanno colpito la zona. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

