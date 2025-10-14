Maltempo prosegue l' allerta gialla | allagamenti sulla Palermo-Agrigento
Il maltempo è arrivato in Sicilia. E già oggi si sono registrati i primi disagi. Su un tratto della Palermo-Agrigento, all’altezza di Vicari, il traffico è stato bloccato da un allagamento causato dalle forti piogge che hanno colpito la zona. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Protezione Civile Regione Puglia: prosegue la fase di maltempo #AllertaGIALLA per Vento in vigore fino a h08 del 08/10 Venti localmente forti settentrionali, con rinforzi di burrasca. Possibili mareggiate lungo le coste esposte come comportarsi > putign - facebook.com Vai su Facebook
[prosegue la fase di maltempo - agg. 14:55 07/10] #AllertaGIALLA per Vento in vigore fino a h08 del 08/10 http://putignano.infoalert365.it/autoprotezione - X Vai su X
Maltempo, allerta gialla in Campania per la giornata di domani - La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo sulle zone di allerta 1 (Piana Campana, Napoli, i ... Secondo ansa.it
Maltempo, prosegue l’allerta meteo su parte della Calabria - Sono attesi ancora forti venti su parte della Calabria, che anche nella giornata di domani, 5 ottobre, sarà parzialmente interessata da un'allerta meteo gialla. Si legge su cn24tv.it
Calabria, in arrivo maltempo: diramata allerta gialla - Un peggioramento delle condizioni meteo interesserà la Calabria nella giornata di domani, 15 ottobre . Si legge su gazzettadelsud.it