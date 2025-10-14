Maltempo in arrivo sulla Sicilia | allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali

Il dipartimento regionale della protezione civile ha diramato un avviso di allerta gialla per l’intera Regione Sicilia, valido dalle ore 00:00 alle 24:00 di mercoledì 15 ottobre 2025. Dal mattino e per le successive 24-36 ore sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Maltempo in arrivo sulla Sicilia: allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali

Altri contenuti sullo stesso argomento

? Allerta Meteo, forte maltempo in arrivo dalla Spagna: è allarme rosso! Ecco tutte le zone a rischio - X Vai su X

? SETTIMANA STABILE AL NORD, PERTURBAZIONE IN ARRIVO AL CENTRO-SUD Nei prossimi giorni tornerà il maltempo sul Centro-sud Italia. Una circolazione depressionaria in approfondimento in queste ore sul Mediterraneo occidentale, dopo aver - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo in arrivo sulla Sicilia: allerta gialla su gran parte dell’isola, ma il Messinese resta in verde - Una nuova perturbazione si prepara ad interessare la Sicilia nelle prossime ore. Segnala 98zero.com

Maltempo in arrivo sulla Sicilia: allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali - Il dipartimento regionale della protezione civile ha diramato un avviso di allerta gialla per l’intera Regione Sicilia , valido dalle ore 00:00 alle 24:00 di ... Riporta msn.com

Maltempo, allerta meteo gialla per rischio temporali domani 14 ottobre sulla Sicilia - In Italia la settimana inizia stabile e mite, ma domani, 14 ottobre, la Protezione civile ha diramato allerta gialla per la Sicilia: previste piogge e ... Lo riporta fanpage.it