Maltempo in arrivo | Sud ed Isole in allerta per temporali e nubifragi al Centro-Nord l’ottobrata resiste

Colpo di scena per l’ottobrata 2025: dopo giorni di stabilità e temperature miti, il Sud Italia e la Sardegna si preparano a fronteggiare un’ondata di maltempo con piogge intense, temporali e rischio di nubifragi, mentre al Centro-Nord il tempo si manterrà soleggiato e stabile.? Attenzione, Maltempo al Sud in arrivo! Un vortice depressionario si sta posizionando sul basso Tirreno, pronta a scatenare forti precipitazioni sulle regioni meridionali. Da domani, 15 ottobre, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, insieme alla Sardegna, dovranno fare i conti con un peggioramento significativo delle condizioni atmosferiche. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Maltempo in arrivo: Sud ed Isole in allerta per temporali e nubifragi, al Centro-Nord l’ottobrata resiste.

