Maltempo estremo Allerta meteo Italia | alluvioni lampo trombe d’aria e piogge intense

È in arrivo una fase di maltempo estremo destinata a colpire alcune regioni italiane, con rischio concreto di temporali violenti, venti di tempesta e possibili alluvioni lampo. Gli esperti segnalano che nelle prossime ore il bacino del Mediterraneo sarà teatro della formazione di una vasta area di bassa pressione, un ciclone capace di generare condizioni atmosferiche particolarmente critiche. La perturbazione, secondo le previsioni, influenzerà il tempo sul nostro Paese per diversi giorni, con fenomeni intensi soprattutto sulle regioni del Sud e sulle due Isole Maggiori. Alla base di questo evento meteorologico estremo ci sono due elementi strettamente legati tra loro: l’arrivo di masse d’aria fredda dal Nord Europa e il calore eccezionale ancora presente nelle acque del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Maltempo estremo in Spagna, piogge torrenziali a Murcia: la DANA "Alice" paralizza Cartagena, evacuazioni e scuole chiuse | FOTO - facebook.com Vai su Facebook

Meteo Avviso: Maltempo estremo in arrivo, rischio alluvioni lampo, ecco dove - Nelle prossime ore, il bacino del Mediterraneo sarà teatro della formazione di una vasta area di bassa pressione ( ciclone ): si tratterà di un sistema perturbato particolarmente violento, destinato a ... Riporta ilmeteo.it

Maltempo sull’Italia, quando e dove arriveranno piogge e temporali: le previsioni meteo - "Ci sarà una situazione di maltempo, localmente anche intenso, che interesserà l' estremo Sud e le Isole Maggiori. Da fanpage.it

Meteo, allerta maltempo a causa della tempesta Amy in Italia. Le previsioni - La tempesta Amy, che nel fine settimana ha investito il Nord Europa e sta attraversando il continente con venti forti e piogge, arriva anche in Italia. Secondo tg24.sky.it