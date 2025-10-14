Maltempo cieli grigi e Ottobrata | il meteo spacca l’Italia

(Adnkronos) – Il meteo spacca l'Italia con maltempo verso il Sud, cieli grigi al Nord e Ottobrata al Centro. L’aria fredda russa, prevista in arrivo sulla Penisola, ha preso un’altra strada e sta colpendo i Balcani; ciò nonostante, all’orizzonte ci sono importanti novità, dicono i meteorologi. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che l’aria . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com