Maltempo allerta meteo in Campania per la giornata di domani

Un avviso di allerta meteo in Campania di livello Giallo è stato emanato dalla protezione civile regionale per la giornata di domani. La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo in Campania di livello Giallo sulle zone di allerta 1 (Piana Campana, Napoli, isole,

