Malore improvviso morto tecnico informatico di 49 anni

Stava spostando alcuni oggetti quando si è sentito male all'improvviso ed è caduto all'indietro perdendo i sensi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Malore improvviso, morto tecnico informatico di 49 anni

Un malore improvviso potrebbe averlo reso incosciente, impedendogli di salvarsi - facebook.com Vai su Facebook

Muore a 53 anni per un improvviso malore in casa - Reggio Emilia Un improvviso malore in casa, poi la corsa in ambulanza al pronto soccorso, dove è spirato dopo poche ore. msn.com scrive

Malore improvviso: morto un 51enne a Zubiena - Inutile l'intervento dei soccorsi, l'uomo era già deceduto. Da laprovinciadibiella.it

Paolo Sottocorona, perché è morto il meteorologo di La7. L'amore per la moglie e i cani - Paolo Sottocorona è morto mercoledì 8 ottobre a 77 anni, volto delle previsioni meteo di La7. Riporta ilgazzettino.it