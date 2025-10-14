malore fatale ultimo saluto a marco saccenti

Il paese piange uno dei suoi concittadini più stimati e conosciuti per lo spirito libero e la passione per la politica locale. Ieri mattina, per un malore improvviso mentre si trovava nella sua abitazione in via Montalese, è scomparso all’età di 74 anni Marco Saccenti (foto). Diplomato all’istituto Tullio Buzzi, è stato perito tessile e ha svolto il mestiere in questo settore con grande passione per tutta la sua vita con una sua piccola azienda tessile e con una serie di collaborazioni con grandi aziende tessili di Montemurlo e del distretto pratese. Il suo forte senso civico lo ha spinto fin da giovane ad impegnarsi in prima persona per la comunità montemurlese, apportando con il suo spirito sempre acuto e costruttivo, ad abitare gli scranni del consiglio comunale, prima nelle fila della Democrazia cristiana e poi fondando il " Gruppo 18 aprile ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

