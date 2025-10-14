Malinovskyi da sogno con la Nazionale e il Genoa adesso spera nelle sue giocate | il punto di Tuttosport
Malinovskyi da sogno con la Nazionale ucraina e il Genoa di Viera ora attende le sue giocate: l’approfondimento di Tuttosport Ruslan Malinovskyi, il talentuoso centrocampista ucraino, sta vivendo un momento di grazia con la sua Nazionale, e il Genoa spera che questa scintilla si accenda definitivamente anche in campionato. Dopo una doppietta all’Islanda e un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Finisce il sogno dell’Italia al Mondiale U20: gli Stati Uniti stravincono trascinati da un super Benjamin Cremaschi, niente da fare per i ragazzi di Carmine Nunziata. Grazie lo stesso azzurri - facebook.com Vai su Facebook
Genoa, Malinovskyi ancora a segno in Nazionale - Ruslan Malinovskyi non si ferma più: a poco più di un anno dal gravissimo infortunio alla caviglia con frattura del perone, il centrocampista del Genoa è andato nuovamente a segno con la magl ... Secondo ilsecoloxix.it
Genoa, Malinovskyi ancora in gol con la Nazionale. Oggi la ripresa dei lavori a Pegli - 3 e 1 assist in 2 partite: non male il bilancio di Ruslan Malinovskyi, impegnato con la Nazionale Ucraina per due gare di qualificazioni ... Si legge su telenord.it
Genoa, Malinovskyi protagonista in nazionale: “La doppietta mi fa venire ancora più voglia di giocare” - Il trequartista si rilancia con la sua Ucraina nel match contro l’Islanda di Ellertsson: “Non voglio più pensare all’infortunio ma far felice la gente con il ... Si legge su ilsecoloxix.it