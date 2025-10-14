Malattia di La Peyronie | oggi si cura con l' acido ialuronico
Scopriamo come funzionano le nuove iniezioni della famosa molecola naturalmente presente nell'organismo.
È disponibile in Italia un trattamento a base di acido ialuronico ultrapuro per la fase acuta della malattia di La Peyronie, una condizione che colpisce il tessuto fibroso del pene causando dolore, incurvamento e, in molti casi, disfunzione erettile.
Una nuova cura per la malattia di La Peyronie (curvatura del pene) consiste nell'uso di acido ialuronico: scopriamo come si fa e tutti i benefici.
