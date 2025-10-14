Maker Faire 2025 | Roma torna al centro della rivoluzione tecnologica per tre giorni
Dal 17 al 19 ottobre il Gazometro Ostiense si trasformerà, ancora una volta, nel cuore pulsante dell'innovazione europea con la XIII edizione di Maker Faire Rome – The European Edition.“L’evento europeo più importante dedicato all’innovazione raccontata in modo semplice e informale, punterà sia. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Sai fare un pitch? A #MakerFaireRome 2025 impari come raccontare la tua idea da vero startupper. Workshop, mentor, startup e una strategia chiara per lasciare il segno su interlocutori e investitori. Quando? Venerdì 17 ottobre dalle 16 alle 17 Dove? - X Vai su X
Il nostro progetto “Not So Cool” Gli studenti dell’IIS Aldo Moro hanno partecipato al Maker Faire Rome con un’idea originale e ironica: un gelato modellato in 3D, simbolo dell’incontro tra arte, tecnologia e sostenibilità. La partecipazione è stata possibile graz - facebook.com Vai su Facebook
A Roma torna Maker Faire, la fiera dell’innovazione tra razzi, energia e giochi con l’AI - Conto alla rovescia per l’avvio di Maker Faire Rome 2025, dal 17 al 19 ottobre al Gazometro dell’Ostiense, la fiera dell’innovazione organizzata dalla Camera di commercio capitolina: imprese, scuole e ... Da roma.corriere.it
A Roma torna Maker Faire. Un appuntamento per innovazione, tecnologia e design applicato - Dal 17 al 19 ottobre 2025, il più importante evento dedicato all'innovazione, alla tecnologia e al design presenta gli arredi antisismici progettati dagli studenti di Product Design di IED ... Lo riporta artribune.com
Al via Maker Faire Rome - The European Edition: oltre 380 stand di innovazione aperta e inclusiva - La nuova edizione della manifestazione dal 17 al 19 ottobre negli spazi del Gazometro Ostiense. Da repubblica.it