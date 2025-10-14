Mainoo Juve dall’Inghilterra non hanno dubbi | c’è anche la Vecchia Signora se dovesse lasciare il Manchester United… Il 2005 ha già preso una decisione
Mainoo Juve, se dovesse lasciare il Manchester United entrerebbe in corsa anche la dirigenza bianconera. Tutti i dettagli sul suo futuro. Un talento in cerca di continuità, un’asta che si preannuncia agguerrita. Il futuro di Kobbie Mainoo è incerto, e il mercato Juve si è iscritto alla corsa. Secondo quanto riferito dal portale inglese Football Insider, il centrocampista classe 2005 del Manchester United avrebbe chiesto la cessione a gennaio per trovare più minutaggio e non perdere un posto per i Mondiali. Il mal di pancia a Manchester: vuole giocare per il Mondiale. Kobbie Mainoo è considerato uno dei gioielli più puri del calcio inglese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
